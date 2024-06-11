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Ekonomi

Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 2,5, perakende satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

Mert Davut  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

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