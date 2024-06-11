Dolar
32.37
Euro
34.87
Altın
2,305.42
ETH/USDT
3,520.30
BTC/USDT
67,350.00
BIST 100
10,041.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüklerinden Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Abdullah Söylemez  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, üreticiler yaylalar ve köylerde emek vererek besledikleri kurbanlıkları sabahın erken saatlerinde hayvan borsasına getiriyor.

Hayvanlarını zarar etmeden satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Simental cinsi büyükbaş hayvanların daha çok alıcı bulduğu borsada yoğunluk öğle saatlerine kadar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Türk Kızılay, 350 bin gönüllüsüyle yaraları sarmaya devam ediyor
Türk Kızılay, 350 bin gönüllüsüyle yaraları sarmaya devam ediyor
Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor
Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Ağırlıkları 5 tona yaklaşan "kurbanlık" 3 boğa, 1 milyon 200 bin liraya alıcısını bekliyor

Ağırlıkları 5 tona yaklaşan "kurbanlık" 3 boğa, 1 milyon 200 bin liraya alıcısını bekliyor

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Erzurum, Kars ve Ağrı'dan farklı illere 87 bin 45 kurbanlık gönderildi

Ağrı'daki Murat Kanyonu baharda doğa tutkunlarını ağırlıyor

Ağrı'daki Murat Kanyonu baharda doğa tutkunlarını ağırlıyor
Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü

Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü
Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor

Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet