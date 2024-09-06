Dolar
33.99
Euro
37.74
Altın
2,513.13
ETH/USDT
2,370.00
BTC/USDT
55,876.00
BIST 100
9,914.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Temmuz 2024 döneminde 403 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Atakan Çıtlak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında borsalarda 403 bin 378 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 101 bin 767 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 90 bin 633 tonla Ordu, 41 bin 863 tonla Giresun izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Yargı hizmetlerinin hızlandırılması anlamında da yapay zekanın kullanılması lazım
Bursa'da esnaf, yayaların düşmesine neden olan asfalttaki bozukluğun giderilmesini istedi
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

FİSKOBİRLİK kendisine getirilen tüm fındıkları almaya talip

Türkiye fındık ihracatından 2,3 milyar dolar gelir sağladı

Onarılan köy okulu fındık işçilerinin çocuklarına "eğitim yuvası" oldu

Onarılan köy okulu fındık işçilerinin çocuklarına "eğitim yuvası" oldu
Ailesi fındık bahçesinde çalışan çocuklar, gönüllü öğretmenler eşliğinde eğlenip öğreniyor

Ailesi fındık bahçesinde çalışan çocuklar, gönüllü öğretmenler eşliğinde eğlenip öğreniyor
Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gülüyor

Aileleri fındık bahçesinde çalışan çocukların yüzü, eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet