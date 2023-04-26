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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 4 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Deniz Çiçek Palabıyık  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ticaret Bakanlığı 4 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, 4 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 79 şirkete 4 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 83'e çıktı.

Bu şirketler, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Defacto Perakende Ticaret AŞ, Klc Gıda Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Karar kapsamında, daha önce dış ticaret sermaye şirketi statüsü kazanan iki şirketin bilgileri de güncellendi.

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