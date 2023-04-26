Bakan Nebati: Çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine inecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,"Su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.
Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 26, 2023
Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında…
Bakan Nebati, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 2023'te 2022'ye göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."
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