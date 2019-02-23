Manisa'da bir otelde düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin kalkınmış, güçlü, istikrarlı ve itibarlı bir ülke olması için çalıştıklarını, bunun için daha çok ihracat, daha katma değerli ürünlerin üretimi ve ticarette dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Pekcan, ticareti desteklemek için ülke genelinde ihracat destek ofisleri açtıklarını, burada ihracat yapmak isteyen firmalara eğitim verdiklerini, ihracatçıyı finanse eden Eximbank'ın şubelerini de arttırdıklarını dile getirerek, daha fazla KOBİ'yi Eximbank'tan faydalandırmak istediklerini ifade etti.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Pekcan, kadınları ve gençleri bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Pekcan, önceki gün 81 ilin il ticaret müdürleriyle toplantı yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Nisan ayında da inşallah bütün dünyadaki ticaret müşavirlerimiz ve ticaret ataşelerimizle bir toplantı yapacağız. İl ticaret müdürlerimiz artık daha aktif olacaklar. Halkın ve tüketicinin yanında, dürüst esnafın yanında yer alacaklar. O dengeyi korumak için ticaret müşavirlerimiz de daha etkin olacak, iş adamlarımızla ihracatta daha ufuk açıcı, ihracatımıza katkı sağlayıcı olacaklar.

Sadece ihracatı artırmak değil amacımız. Aynı zamanda yerli ve milli üreticiyi koruyacak ithalat politikalarını da başarıyla uyguluyoruz. Geçen seneyi 168 milyar dolar ihracat rakamıyla rekor düzeyde kapattık. Ama en önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 57'lerden yüzde 75'e getirdik. Sadece Ocak ayında bu oran yüzde 85."

İhracatçılara e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verdiklerini, perakende yasasıyla ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Pekcan, Manisa'dan, bu yılın sonunda 10 milyar dolar ihracat yapılması sözünü istedi.

"Manisa 60 bin kişilik istihdam sözünü başaracaktır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ise ülke genelindeki oda ve borsa başkanlarıyla birlikte çalışarak hükümete sundukları taleplerin, Bakan Pekcan'ın da desteği ve takibi sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

İstihdam maliyetlerini azaltan, finansman yükünü hafifleten, piyasaya hareket getiren çeşitli tedbirlerin alındığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "KDV iadelerini hızlandıran yeni bir sistem devreye giriyor. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın katılımıyla 21 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda da gündemimizde olan konuları aktarmıştık. Yine bu şurada Sayın Cumhurbaşkanımız, oda ve borsalarımızdan istihdam taahhütü aldı. Manisa da orada, 60 bin kişiye yeni istihdam hedefi açıkladı. Sizlerin bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, hükümetin iş dünyasına daha önce benzeri görülmemiş, tarihi destekler verdiğine dikkati çekerek, "Son 2-3 ayda kurda, faizde olumlu gelişmeler var. Banka kredilerindeki azalma bitti ve artış başladı. Kısaca düne nispetle bugün önümüzü daha net görüyoruz. Elbette sıkıntılarımız da var. Ama şunu da hep akılda tutalım: Türk iş dünyası olarak karşımıza çıkarılan her engele rağmen neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu, geçmişte pek çok defa ispat ettik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır"

İş dünyasının devletle istişare ederek sorunlarını aştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Biz, tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi öteki diye görüp, ayrı tutmayalım. Ülkemizin, milletimizin birliğini, dirliğini muhafaza edelim. İşte o zaman, bu tümseği de aşacak, yola devam edeceğiz."