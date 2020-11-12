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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı"nda konuşuyor
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz. ifadelerini kullandı.

Fatma Eda Topcu   | 12.11.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz

İstanbul

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz. Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik. İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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