Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, "Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.
Ankara
Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 16, 2021
1990’da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.
Daha çok çalışacağız.
Daha çok üreteceğiz.
Daha güçleneceğiz.
İhracattaki başarı sürecek,
Türkiye büyüyecek.
Geçmiş yıllardaki rakamları anımsatan Muş, şunları kaydetti:
"Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.