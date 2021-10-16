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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, "Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Zeynep Canlı   | 16.10.2021
Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık

Ankara

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Geçmiş yıllardaki rakamları anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."

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