Dolar
36.32
Euro
37.98
Altın
2,950.27
ETH/USDT
2,731.30
BTC/USDT
97,241.00
BIST 100
9,796.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Ümraniye’den yayındayız
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ziyarette bulundu.

Mert Davut  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Ticaret Bakanı Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Teknoloji üretiminin ve savunma sanayisinin güzide kurumlarından biri olan TUSAŞ'ı ziyaret ettiklerini belirten Bolat, "Özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın en büyük ilk 50 havacılık şirketi arasında yer alan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi hava platformları ile küresel ölçekte ülkemizin yüz akı konumundadır. Yenilikçi teknoloji ekosistemimizin gelişimine ve savunma alanındaki ihracatımızın artmasına önemli katkılar yapan TUSAŞ'a çalışmalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat'a ziyaretinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da hastane misafirhanesinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanıyor
Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti

Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ramazan ayı öncesi göz açtırılmayacak

Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru çocukları ziyaret etti

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı TOBB'da gerçekleştirildi

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı TOBB'da gerçekleştirildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Kacır: Hedefimiz TÜBİTAK Fen Lisesi ile oluşturduğumuz bu yeni lise ekolünü Anadolu'ya yaygınlaştırmak

Bakan Kacır: Hedefimiz TÜBİTAK Fen Lisesi ile oluşturduğumuz bu yeni lise ekolünü Anadolu'ya yaygınlaştırmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet