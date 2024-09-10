THY'ye "Airline Economics" platformundan üç ödül
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Istanbul
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), hava yolu şirketlerinin ekonomisini değerlendiren "Airline Economics" platformu tarafından "Yılın Garantili Finansmanı", "Yılın Anlaşması" ödüllerine layık görüldü. Aynı platform THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'i de "Avrupa’da Yılın CFO’su" ödülüne layık gördü.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket 3 adet Airbus A350 uçağının AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin yuanı döviz cinsinden finansmanıyla, mevcut finansman yapısına bir döviz cinsi daha ekleyerek "Yılın Anlaşması (Avrupa)" ödülünü almaya hak kazandı. Ayrıca şirket, 2 adet Airbus A350 uçağını da BNP Paribas & Citibank & NTT TC Leasing konsorsiyumunca Japon yeni döviz cinsinden sağlanan Avrupa İhracat Kredisi Ajansları garantili JOLCO yapısı ile finanse ederek, "Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa)" ödülünü de aldı.
2016 yılında THY'nin CFO'su olarak göreve başlayan Doç. Dr. Şeker, finansal operasyonları optimize etme, riskleri yönetme ve şirketin küresel aşamada rekabet avantajını korumasına destek olma stratejileri doğrultusunda markayı küresel çapta üst seviyelere taşıdı. Bu başarılarından dolayı Şeker de "Airline Economics" platformu tarafından "Avrupa’da Yılın CFO’su" ödülüne layık görüldü.
Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Bu ödüllere layık görüldüğümüz için teşekkür ediyor, güçlü ve büyük Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu başarı şirketimizdeki herkesin özverili çalışması ve marka aidiyetinin bir sonucudur. Bayrak taşıyıcı şirketimizin başarılı yolculuğunda stratejik hedeflerini sırasıyla gerçekleştireceğine gönülden inanıyorum.” dedi.
THY, uçak finansmanı ekibi, farklı yapılardaki uçak finansmanı işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olan deneyimli kadrosu ile havayolu endüstrisinde en düşük finansman maliyetli işlem oranlarına ulaşmayı başardı. Küresel marka, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleri ile "Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal ve Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü. Türk Hava Yolları, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemlerinde toplamda 30 adet uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.