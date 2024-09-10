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Ekonomi

Moskova Borsası'nda ana endeks yuan cinsinden de hesaplanacak

Moskova Borsası'nın, ana endeksinin yuan cinsinden de hesaplanmasına başlanacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Moskova Borsası'nda ana endeks yuan cinsinden de hesaplanacak

Moskova

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül'den itibaren halihazırda sadece ruble ve dolar cinsinden hesaplanan ana endeksin yuan cinsinden de hesaplanacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının 12 Haziran'da yaptırım listesine aldığı Moskova Borsası, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.

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