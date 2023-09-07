Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,920.61
ETH/USDT
1,629.50
BTC/USDT
25,724.00
BIST 100
8,242.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

Gökhan Yılmaz  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
PUBG Mobile Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki camiye roket saldırısı düzenledi

Benzer haberler

THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Roma'da verdiği konserle beğeni topladı

Venedik, günübirlik turistler için giriş ücreti uygulamasını denemeye hazırlanıyor

Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslan, İtalya'dan aldığı uluslararası ödülü değerlendirdi

Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslan, İtalya'dan aldığı uluslararası ödülü değerlendirdi
"Kuşak ve Yol"dan ayrılmanın eşiğindeki İtalya, Çin ile işbirliğinin devamını istiyor

"Kuşak ve Yol"dan ayrılmanın eşiğindeki İtalya, Çin ile işbirliğinin devamını istiyor
Real Madrid, Bellingham'ın uzatmalarda attığı galibiyet golüyle liderliğini korudu

Real Madrid, Bellingham'ın uzatmalarda attığı galibiyet golüyle liderliğini korudu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet