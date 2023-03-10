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Ekonomi

THY'nin taşıdığı yolcu sayısı ilk 2 ayda yüzde 38 arttı

Türk Hava Yolları'nın (THY) taşıdığı yolcu sayısı ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 10,9 milyona yükseldi.

Uğur Aslanhan  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı ilk 2 ayda yüzde 38 arttı

İstanbul

THY, şubat ayına ait hava trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre, şubatta taşınan yolcu sayısı yüzde 22,5'lik artışla 4,9 milyona yükseldi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 69,7 artarak 2,1 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı yüzde 81,3 oldu.

Söz konusu dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,3 olurken yurt içi doluluk oranı yüzde 80,5 şeklinde kaydedildi. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), yüzde 28 artarak 15,4 milyara yükseldi. Taşınan kargo-posta yüzde 14,7 azalarak 101,8 bin ton oldu.

Ocak-şubat dönemi baz alındığında ise toplam yolcu sayısı yüzde 38 artarak 7,9 milyondan 10,9 milyona çıktı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 71,5 artarak 4,3 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı yüzde 80,9 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km, yüzde 33,7 artışla 33,5 milyar olurken, taşınan kargo-posta yüzde 7,9'luk düşüşle 220,8 bin tona geriledi. Şubat ayında filodaki uçak sayısı 400'e ulaştı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6-28 Şubat tarihlerinde icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımalarının verilere dahil edilmediği belirtilirken, "İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 16 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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