Dolar
18.97
Euro
20.09
Altın
1,834.34
ETH/USDT
1,400.00
BTC/USDT
19,861.00
BIST 100
5,433.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp tarafından yürütülen deprem bölgelerine yönelik yardımların “Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Geçen yıl mükellefler 52 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl incelemeye alınan 77 bin 610 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 52 milyar 80 milyon 746 bin 338 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini ortaya koydu.

Merve Özlem Çakır  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Geçen yıl mükellefler 52 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, toplam vergi inceleme sayısı 2018'de 135 bin 103 iken, bu sayı geçen yıl yaklaşık yüzde 76 artarak 237 bin 822 oldu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde 2022'de 77 bin 610 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 52 milyar 80 milyon 746 bin 338 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen toplam vergi tutarı 23 milyar 135 milyon 505 bin 200 lira, kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı ise 53 milyar 532 milyon 656 bin 634 lira olarak hesaplandı.

En fazla matrah farkı KDV'de

Geçen yıl vergi türleri itibarıyla en yüksek matrah farkı 16,6 milyar lira ile katma değer vergisinde (KDV) tespit edildi. Kurumlar geçici vergisinde 9,3 milyar lira, kurumlar vergisinde 8 milyar lira ve damga vergisinde 8,4 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde tarhı istenilen yaklaşık 23,1 milyar liralık vergi tutarının yüzde 71'ini KDV, yüzde 9'unu özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 8'ini kurumlar vergisi, yüzde 6,2'sini kurumlar geçici vergisi oluşturdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 66'a çıktı
Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor
Enkazdan kurtardıkları depremzede kadını hastanede ziyaret ettiler
İzmir'deki konteyner kent bu kez deprem bölgesinden gelenler için hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha göndereceğini açıkladı

Benzer haberler

Geçen yıl mükellefler 52 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Geçen yıl mükellefler 52 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Hazinenin dolar cinsinden tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi

"Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu

"Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu
Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor

Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet