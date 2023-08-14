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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
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Ekonomi

THY'nin İstanbul-Katanya seferleri geçici süreyle durduruldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine bugün yapmayı planladığı seferlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Kenan Irtak  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
THY'nin İstanbul-Katanya seferleri geçici süreyle durduruldu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.

THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.

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