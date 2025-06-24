THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için tek yön 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.
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Yolcular, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamada geçerli kampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.