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Ekonomi

THY'den uçaklarda görülebilecek haşerelerle mücadeleye ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçaklarda görülebilecek her türlü haşereye karşı gerekli tedbirleri süratle aldıklarını açıkladı.

Gökhan Yılmaz  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
THY'den uçaklarda görülebilecek haşerelerle mücadeleye ilişkin açıklama

İstanbul

Üstün, bazı basın organlarında yer alan "uçaklarda tahtakurusu bulundu" haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

THY'nin, bu tip vakalara karşı güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Üstün, uçakların düzenli olarak ilaçlandığına dikkati çekti.

Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir. Böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için uçak üreticileriyle yakın temasta çalışmaya devam ediyoruz. THY, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır."

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