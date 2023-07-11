Dolar
26.12
Euro
28.75
Altın
1,932.15
ETH/USDT
1,874.10
BTC/USDT
30,612.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarının maaşına 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 41 zam yapıldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı

Istanbul

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonunda karara varıldığını belirterek, "Değerli arkadaşlar, hem çalışma arkadaşlarıma hem de sendikamıza teşekkür ediyorum. Finansallarımızı bozmayacak şekilde 2023 yılı ikinci yarısı için farklı bir formülde uzlaşıldı. Buna göre yüzde 21 zam artışı artı ağustos ve ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara yüzde 41 oranında artış yapıldı. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışlarına da değinen Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"THY Teknik AŞ çalışanlarımız için yarın yetkili sendika yöneticilerimizle bir araya gelecek ve finansallarımızı örselemeyecek alternatif iyileştirmeler neler olabilir konuşacağız. Diğer iştirak şirketlerimizde daha önce ilan ettiğimiz yüzde 34 zam artışı ve ağustos ve ekim aylarında ilave yarımşar maaş ikramiye formülünü de yüzde 34 zam ve ağustos ayında ilave bir maaş ikramiye olarak revize ettik. 83 bin ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'nin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı belli oldu
Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı
Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tunceli'de askeri helikopter, kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Benzer haberler

THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı

THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı

İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif Komisyon'da kabul edildi

Emekli aylığı yüzde 25 oranında artırılacak

Emekli aylığı yüzde 25 oranında artırılacak
THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü

THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü
THY'den günlük yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor beklentisi

THY'den günlük yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor beklentisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet