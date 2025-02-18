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Ekonomi

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC seferlerinde, vergiler hariç 949 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 18-20 Şubat'ta satın alacakları biletlerle 24 Şubat ile 26 Mart arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön, vergiler hariç 949 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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