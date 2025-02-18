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Ekonomi

TAV Havalimanları geçen yıl 183 milyon avro net kar elde ettiğini açıkladı

TAV Havalimanları, 2024'te, 489 milyon avro Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ve 183 milyon avro net kar elde etti.

Oktay Özdemir  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
TAV Havalimanları geçen yıl 183 milyon avro net kar elde ettiğini açıkladı Fotoğraf: TAV Havalimanları

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın konsolide cirosu, geçen yıl, yüzde 27 artışla 1,7 milyar avroya yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, operasyonel ve finansal sonuçlar itibarıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarına dikkati çekerek, geçen yıl yüzde 11 büyümeyle 107 milyon yolcuya ve yüzde 13 büyümeyle 71 milyon dış hat yolcusuna hizmet verdiklerini aktardı.

Havalimanlarında faaliyet gösteren hava yollarının filo genişleme stratejileri, canlı seyahat talebi, yakıt verimliliği artan uçaklar sayesinde havacılığın daha erişilebilir hale gelmesi, küresel orta sınıfın genişlemesi ve uzayan yaz sezonunun, yolcu trafiğindeki büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer aldığını belirten Kaptan, "Artan elektronik ticaretin hacmi de hava kargo trafiğini desteklemeye devam etti. 2024'te güçlü trafik performansını kuvvetli finansal sonuçlara yansıtmayı başardık, ciromuz yüzde 27 artışla 1,66 milyar avro oldu. FAVÖK yüzde 27 artarak 489 milyon avroya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kaptan, havacılık sektörünün geleceğine duydukları güvenle 2021'de başlattıkları yoğun yatırım programını tamamlamaya yaklaştıklarını kaydederek, "2025 sonuna kadar, Almatı Havalimanı'nın satın alınması, DHMİ'ye yapılan peşin kira ödemeleri ve diğer yatırımlarımızı da içeren toplam yatırım büyüklüğümüz 2,5 milyar avroyu aşacak. Bu program sayesinde, imtiyazlarımızın FAVÖK'e göre ağırlıklandırılmış ortalama süresi 2019'da 9 yılken 2025 itibarıyla 32 yıla çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"300 milyon avroya kadar ek hava tarafı yatırımı planladık"

Almatı Havalimanı'nda yeni dış hat terminalini Haziran 2024'te açtıklarını hatırlatan Kaptan, terminal ve altyapı iyileştirmeleri için toplam 257 milyon avro yatırım yaptıkları bilgisini paylaştı. Kaptan, satın alma işleminden bu yana destinasyon sayısını neredeyse 2 katına çıkardıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"2025 itibarıyla yolcu trafiğinin de 2021'e kıyasla iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bu hızlı büyümeyi desteklemek için 300 milyon avroya kadar ek hava tarafı yatırımı planladık ve detaylarını Nisan 2025 Yönetim Kurulu toplantımızın ardından paylaşmayı hedefliyoruz."

Antalya Havalimanı’ndaki 850 milyon avroluk yatırımlarının yüzde 96'sının tamamlandığını ve yeni dış hat terminalini nisanda açmaya hazırlandıklarını aktaran Kaptan, "Yeni terminalin faaliyete girmesiyle havalimanının kapasitesi 38 milyondan 65 milyon yolcuya çıkacak ve yolcu deneyiminde önemli ölçüde gelişme sağlanacak. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki 210 milyon avro büyüklüğündeki hava tarafı genişletme yatırımlarının da 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan, Bodrum ve İzmir'de güneş enerjisi santrallerinin yapımının devam ettiğini vurgulayarak, "Ankara'da da yakında inşaata başlamayı hedefliyoruz. 20 milyon dolar yatırımla kuracağımız bu üç santral toplam 16,1 MW kurulu güce ulaşacak ve bu üç havalimanının toplam elektrik tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl 110-120 milyon arası yolcuya hizmet vermeyi ve 520-590 milyon avro arası FAVÖK üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaptan, şunları kaydetti:

"Net borç/FAVÖK oranının 2,5-3 arasına inmesini bekliyoruz. Bu yıl TAV Havalimanları'nın 25. yılını kutluyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asırda, küresel ayak izi 30'dan fazla ülkede 100'den fazla havalimanına ulaşan, tüm dünyada tercih edilen bir marka yarattık. Önümüzdeki 20 yıl içinde, küresel yolcu trafiğinin iki katına çıkarak 20 milyar yolcuya ulaşması ve bu büyümeye cevap verebilmek için de 2,4 trilyon dolarlık havalimanı altyapı yatırımı yapılması bekleniyor. Sahip olduğumuz özgün iş modeli, bilgi birikimi ve insan kaynağımızla fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz."

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