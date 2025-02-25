THY'den Kamboçya'ya sefer başlatma kararı
Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.
İstanbul
THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.