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Ekonomi

THY'den Kamboçya'ya sefer başlatma kararı

Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
THY'den Kamboçya'ya sefer başlatma kararı

İstanbul

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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