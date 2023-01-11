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Ekonomi

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihlerindeki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz   | 11.01.2023
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

​​​​​​​Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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