Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,235.20
BTC/USDT
43,838.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi
Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatları düzenlendi
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak ve 3D gösterisi düzenlendi
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller'in" açılışı gerçekleştirildi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet