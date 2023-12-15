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Ekonomi

THY'den Airbus firmasına 355 adet uçak siparişi

Türk Hava Yolları (THY), Airbus firmasıyla 355 adet yeni nesil uçak alımı için anlaşıldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
THY'den Airbus firmasına 355 adet uçak siparişi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre şirket, filosunu genişletme hedefleri doğrultusunda, dünyanın en kapsamlı uçuş ağlarından birine sahip hava yolu olma statüsünü güçlendirmeye devam ediyor.

Bayrak taşıyıcı milli hava yolu şirketi, 355 adet yeni nesil uçak için Airbus firmasıyla anlaşarak Türkiye’yi dünyanın en uzak köşelerine bağlama kabiliyetini ve yüksek hizmet standardını artırmayı hedefliyor.

Airbus firmasına verilen siparişle birlikte THY, 250 adet A321 Neo tip uçak (150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alım hakkı) ile 105 adet A350 serisi (60 adet kesin sipariş, 20 adet satın alım hakkı bulunan toplam 80 adet A350-900, 15 adet kesin sipariş A350-1000 ve 5 adet kesin sipariş, 5 adet satın alım hakkı bulunan toplam 10 adet A350-Freighter) uçağı filosuna katacak.

Açıklamaya göre, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat büyük çaptaki siparişin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu önemli sipariş, bir genişlemeden çok daha fazlasını ifade ediyor; inovasyon, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılık. Gelişmiş Airbus uçaklarının filomuza katılması sadece operasyonel kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel hedeflerimize de önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu yatırım, Türkiye havacılık sektörünün daha da gelişmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Ayrıca bu genişlemenin Türkiye'nin turizm sektörüne de oldukça olumlu etkileri olacak ve bu son teknolojiye sahip uçaklar sayesinde gelişmiş uçuş operasyonları ve artan bağlantı, daha fazla uluslararası turist çekerek turizm ekonomisini canlandıracak. İstanbul’daki kıtaları birleştiren ana üssümüzün eşsiz konumuyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar arasında köprü kurma misyonumuzu sürdüreceğiz ve bu yeni uçaklar daha da parlak bir geleceğe doğru yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacak."

Airbus Ticari Direktörü ve Uluslararası Başkanı Christian Scherer ise "En yeni nesil uçaklar için verilen bu sipariş, THY'nin cesur vizyonunun bir göstergesidir. A350-900, A350-1000, A350F ve A321 kendi kategorilerinde amiral gemisi uçaklar olacak ve daha fazla menzil, daha az yakıt, gürültü, emisyon ve sınıfının en iyi kabini ile hava yolunun geleceğini ve sürdürülebilir büyümesini şekillendirecek. A350-1000 ve A350F’in hizmete girmesi, A350 ailesinin modeller arası değerini vurguluyor ve THY ve genel olarak Türkiye’nin havacılık sektörüyle uzun süreli ortaklığımızı pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni nesil uçaklar ile daha düşük karbon salınımı

THY'nin filosuna katacağı yen nesil uçaklar yakıt yakma, işletme maliyetleri, karbondioksit emisyonları ve gürültü azaltma konularında kayda değer iyileştirmeler sağlayan ileri teknolojileri içeriyor.

Bayrak taşıyıcı milli hava yolu şirketi, operasyonel verimliliğini, çevre yönetimini ve yolcu konforunu artırma konusundaki kararlılığını, bünyesine kattığı bu yeni nesil uçaklarla gözler önüne seriyor.

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