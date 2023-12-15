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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazanarak 7.993,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,87 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,37 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının etkilerinin devam ettiğini belirterek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Haftaya yurt için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de büyüme kişisel gelir ve harcamalar, konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesinde enflasyon, İngiltere'de büyüme ve enflasyon, Japonya'da enflasyon, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç, 7.800 ve 7.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

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