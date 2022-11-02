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Ekonomi

THY, yılın üçüncü çeyreğini 1,5 milyar dolar net kar ile tamamladı

THY'nin üçüncü çeyrekte toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.11.2022
THY, yılın üçüncü çeyreğini 1,5 milyar dolar net kar ile tamamladı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), talepteki güçlü toparlanma ve operasyonel çevikliği ile bu yılın üçüncü çeyreğini 1,5 milyar dolar net kar ile tamamladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörü benzeri görülmemiş operasyonel sorunlar ile yüzleşirken, artan jeopolitik gerilimlerin ve global enflasyonist baskıların ön plana çıktığı bir çeyreği geride bıraktı.

THY, operasyonel çevikliği, Kovid-19 salgını döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü ve geniş uçuş ağı sayesinde güçlü seyreden talebe hızlı karşılık vererek bu yılın üçüncü çeyreğini 1,5 milyar dolar net kar ile tamamladı. THY, 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına karşın bu çeyrekle birlikte üst üste beşinci çeyrekte de net kar elde etti.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı. Toplam gelirin yüzde 14'ünü oluşturan kargo gelirleri, üçüncü çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan aksaklıklara rağmen THY, operasyonlarını başarıyla yöneterek artan yolcu talebini karşıladı. THY, globalde yaşanan enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini bu yılın üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaltarak net kar elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda THY'nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar-EBITDAR) 2,1 milyar dolar oldu.

Yolcu kapasitesi 2019'un aynı döneminin yüzde 16 üzerinde gerçekleşti

Yolcu kapasitesinin 2019'un aynı döneminin yüzde 16 üzerinde gerçekleştiği bu yılın üçüncü çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 91,4, dış hatlarda ise yüzde 85,3 doluluk oranı ile toplam 23 milyon yolcu taşındı. Dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan THY filosu; 260'ı dar gövde, 109'u geniş gövde ve 21'i kargo uçağı olmak üzere toplam 390 uçaktan oluşuyor.

2021'de ve bu yılın ilk yarısında Avrupa'nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan THY, yılın üçüncü çeyreğinde de dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkati çekici bir yükselişe imza attı. Personel ve altyapı eksikliğinin getirdiği sorunların büyük ölçüde hissedildiği üçüncü çeyrekte THY, operasyonlarını kesintisiz olarak sürdürdü. Avrupalı hava yolları yüzde 1,7'lik ortalama uçuş iptali yaparken, THY, yüzde 0,3 oranında iptal gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarında zamanında kalkış oranları, Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan THY, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı Ağustos 2022 verilerine göre, kargo pazarında dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını perçinledi.

Şubat 2022'de İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST'e taşınan Turkish Cargo, yeni evinde dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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