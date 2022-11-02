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Ekonomi

Polonya'nın ilk nükleer santrali 20 milyar dolara mal olacak

Polonya Başbakanı Morawiecki, ülkenin ilk nükleer santralinin ABD şirketi Westinghouse tarafından yapılacağını belirterek, "Polonya'nın kuzeyinde bir kıyı bölgesi olan Lubiatowo-Kopalino'da inşa edilecek ve 20 milyar dolara mal olacak." dedi.

Murat Temizer   | 02.11.2022
Polonya'nın ilk nükleer santrali 20 milyar dolara mal olacak

Varşova

Süreçle ilgili gazetecilere bilgi veren Mateusz Morawiecki, söz konusu kararı almak için 4-5 yıllık yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Morawiecki, Polonya'nın iki nükleer santral daha inşa edeceğine dikkati çekerek, "Sadece kanıtlanmış teknolojilere değil, aynı zamanda kanıtlanmış ortaklara da güvenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin ilk nükleer santralinin ABD şirketi Westinghouse tarafından yapılacağını anımsatan Morawiecki, "Polonya'nın kuzeyinde bir kıyı bölgesi olan Lubiatowo-Kopalino'da inşa edilecek ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak." dedi.

Morawiecki, ikinci nükleer santral için Güney Kore ile yapılan anlaşmaya da değinerek, üçüncü bir projeye hazır olduklarını aktardı.

Polonya Hükümetinin enerji stratejisi kapsamında ülkeye, toplam kapasitesi 6 ila 9 gigavat (GW) arasında olan altı nükleer güç ünitesi inşa edilecek.

İlk reaktör 2033'te çalışmaya başlayacak ve 1-1,6 gigavat güç üretecek. Sonraki reaktörler her iki yılda bir inşa edilecek.


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