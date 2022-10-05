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Ekonomi

THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY), gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı yeni pilot adaylarını bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Kenan Irtak   | 05.10.2022
THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı yapacak

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, filosundaki 389 uçakla dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumunda olan firma, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ikinci pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı.

İlana, 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği Kovid-19 salgını döneminde çalışan kaynağını koruyan THY, bu sayede salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 6 bine yakın pilotuyla operasyonlarını gerçekleştiren THY, yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kokpit-ekibi" adresinden ulaşılabilir.

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