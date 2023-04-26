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Ekonomi

THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje

Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut GYO'nun İstanbul Arnavutköy'deki 3,6 milyon metrekarelik arazisinde 14 bin konutluk proje hayata geçirilecek.

Uğur Aslanhan  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje

İstanbul

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ile Emlak Konut GYO'nun yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu arazide konut projesi geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut GYO yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır." denildi.

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