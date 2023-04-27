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Ekonomi

Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacak

Şirket, silisyum karbür çip üretimini artırmak için TSI Semiconductors'ın Kaliforniya'daki tesisine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Dilara Zengin Okay  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacak

Washington

Alman mühendislik şirketi Bosch, ABD merkezli çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacağını ve silisyum karbür çip üretimini artırmak için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Bosch'un merkezi Kaliforniya eyaletinin Roseville kentinde bulunan ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ın varlıklarını satın almayı planladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bosch'un gelecek yıllarda TSI Semiconductors'ın Roseville'deki tesisine 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı ve TSI Semiconductors'un üretim tesislerini son teknolojiyle dönüştürmeyi planladığı kaydedildi.

Üretimin 2026'da başlayacağı belirtilen açıklamada, Bosch'un yarı iletken işini silisyum karbür çiplerle genişleteceği ifade edildi.

Bosch'un yarı iletken işini sistematik olarak güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, 2030'un sonuna kadar küresel silisyum karbür çip portföyünü önemli ölçüde genişletmiş olacağı aktarıldı.

Açıklamada, planlanan yatırımın, yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamındaki federal finansman fırsatları ile eyalet teşviklerinden faydalanacağı belirtildi.

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