THY Teknik AŞ, Plus Ultra Hava Yolları uçaklarının bakımına başladı
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Avrupa'nın önde gelen hava yolu operatörlerinden İspanya menşeli Plus Ultra Hava Yollarının uçak bakım hizmetlerine başladığını bildirdi.
İstanbul
THY Teknik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Plus Ultra Hava Yolları, Airbus A330 tipi uçaklarının bakım operasyonlarını bize emanet etti. İlk uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı tesislerimizde karşıladık. İspanya menşeli Plus Ultra ile uzun soluklu bir işbirliği için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.
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Hoş geldin, Plus Ultra! ✈️— THY TEKNİK A.Ş. (@THY_Teknik) November 30, 2023
Plus Ultra Hava Yolları, Airbus A330 tipi uçaklarının bakım operasyonlarını bize emanet etti! İlk uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı tesislerimizde karşıladık. İspanya menşeili Plus Ultra ile uzun soluklu bir iş birliği için ilk adımı atmanın mutluluğunu… pic.twitter.com/krZ6deFZzN