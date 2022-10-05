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Ekonomi

THY, New York borsasında açılış zilini çaldı

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte New York borsasının açılış zilini çaldı.

Dilara Zengin Okay   | 05.10.2022
THY, New York borsasında açılış zilini çaldı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Washington

Bu sene 44'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu dolayısıyla, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri açılış zilini çaldı.

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu, THY Amerika Kargo Satış Başkan Yardımcısı Mehmet Gürkan, THY New York Pazarlama Şefi Abdullah Buğra Erarslan, THY New York Kurumsal Satış Şefi Nur Bülbüloğlu ve Empire State Realty Trust Başkanı Tony Malkin katıldı.

Empire State Binası'na çıkma koşusu 6 Ekim'de New York yerel saatiyle 20.00'de gerçekleşecek.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de yarışmada dünyanın farklı ülkelerinden gelen atletler ter dökecek.

Bu sene ilk defa Empire State Binası'nda bulunan şirket çalışanlarından da yoğun katılım bekleniyor.

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