Dolar
31.43
Euro
34.10
Altın
2,086.79
ETH/USDT
3,505.80
BTC/USDT
64,754.00
BIST 100
9,103.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY, Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün ana sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), 2024-2025 sezonundan itibaren Avustralyalı Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün 3 yıl boyunca ana sponsoru olduğunu duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
THY, Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün ana sponsoru oldu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında bayrak taşıyıcının logosu, bu kulübün "Isuzu UTE A-League Erkekler" ve "Liberty A-League Kadınlar" takımlarının yanı sıra tüm akademi takım formalarının göğsünde yer alacak.

Anlaşma, çeşitli stadyum içi etkinlikleri, stat içi tabelaları ve dijital platformları da kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bolat, "Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Melbourne Victory Kulübü Başkanı Caroline Carnegie ise uçuş ağını Melbourne'a genişletmelerinin ardından THY'yi ana sponsor olarak görmekten heyecan duyduklarını kaydederek, "Hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik için sayısız ödül kazanan ve havacılık alanında küresel bir güç olan THY ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinden gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Haftada 3 kez sefer yapılacak

THY, dünyanın 6. kıtası Avustralya'ya uçuşlara 1 Mart'ta başladı.

Böylece 6 kıtada 130 ülke ve 346 destinasyona ulaşan bayrak taşıyıcı, misafirlerini Melbourne şehrinin eşsiz güzelliğiyle buluşturdu.

Yeni Melbourne uçuşları, THY'nin kış operasyonu kapsamında haftada 3 kez "Boeing 787-9 Dreamliner" ile ve yaz için ise "Airbus A350-900" ile icra edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde
İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da hırsızlık olayları azaldı
MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
İBB Başkan adayı Kurum için "Sevdamız İstanbul" klibi hazırlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

THY, Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün ana sponsoru oldu

THY, Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün ana sponsoru oldu

THY "Turkish Airlines Red"i tanıttı

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet