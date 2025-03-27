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Ekonomi

THY, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine seferlere başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ohri seferleri törenle başladı.

Gökhan Yılmaz, Dzihat Aliju  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
THY, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine seferlere başladı

Ohrid

Bu destinasyonla birlikte Ohri, THY'nin Kuzey Makedonya'daki Üsküp'ten sonra ikinci, Avrupa'da 123'üncü, dünya genelinde ise 353'üncü uçuş noktası oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan TK 1011 sefer sayılı THY uçağı, Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Törenin ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve yetkililerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ülkenin, Balkanlar'daki stratejik konumuyla hava yolu taşımacılığı konusunda önemli merkezi bir konuma sahip olma potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Hükümet olarak bu doğrultuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Mickoski, "Yeni hava yolları seferlerinin hayata geçirilmesi, dünya ile daha hızlı ve kolay bağlantı kurulması, turizmin artışı, yeni ekonomik imkanlar ve ülkemizin imajının ilerletilmesi anlamına geliyor." dedi.

Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolski de yeni dönemde Kuzey Makedonya'ya 10 yeni destinasyonu tanıttıklarını belirterek, bunlardan ikisinin Ohri, diğer 8'inin ise başkent Üsküp'e planlandığını bildirdi.

THY'ye, Ohri'yi yeni bir destinasyon olarak seçmelerinden dolayı teşekkür eden Nikoloski, "Bu gerçekten de bu havalimanı için çok büyük bir iş ve yeni bir boyut kazandıracak. Bu doğrudan uçuş, turizm için öneminin yanı sıra iş dünyası ve iletişimin gelişimine katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, sözlerine Koçani şehrindeki yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.

Burada yaralanan 12 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini belirten Ulusoy, "Ülkemizde sağlıklarına kavuşacak yaralılar yine THY uçuşu ile ülkelerine dönecektir. Bu vesile ile dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ile her zaman dayanışma içinde olduğumuzu dile getirmek istiyoruz." dedi.

THY'nin Ohri seferlerini başlatmasının önemine değinen Ulusoy, "İstanbul ile Üsküp arasında halihazırda THY dahil haftada sefer sayısı 30'un üzerindedir. Ohri uçuşlarıyla bu sayının artması bizi daha da sevindirmektedir. Ohri uçuşları yalnızca Türkiye'den yolcuları değil, dünyanın çeşitli bölgelerinden transit yolcuları da bu şehre getirecektir." diye konuştu.

"İki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sunacak"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise başlayan seferlerin iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını vurguladı.

Ekşi, "Haftada 4 sefer planladığımız uçuşlarımız ile iki ülke dostluğuna katkı sunmaktan onur duyacağız. Tarihi, doğası ve kültürü ile Ohri, uçuş ağımızın eşsiz bir destinasyonu olacak. Avrupa'nın en iyi hava yolu olarak misafirlerimizi ağırlayacağız. Ohri yolculuğunda onlara kalitemizle eşlik edeceğiz." diye konuştu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan da ülkenin iki havalimanına yaklaşık 300 milyon avro yatırım yaparak yolcu sayısını 4 kat arttırdıklarını dile getirdi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

THY yolcuları, hat açılışına özel 1-15 Nisan 2025'te yapılan bilet alımlarıyla, 15 Nisan-28 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'dan Ohri'ye 139 dolardan, Ohri'den İstanbul'a ise 129 avrodan başlayan fiyatlarla vizesiz seyahat edebilecek.

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