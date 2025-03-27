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Ekonomi

IMF ABD'de resesyon öngörmüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de gelen verilerin ekonomik faaliyette 2024'teki çok güçlü hızdan yavaşlama sinyali verdiğini ancak resesyonun temel varsayımlarının bir parçası olmadığını söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
IMF ABD'de resesyon öngörmüyor

New York

​​​​​​​Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) raporunda küresel enflasyonun düşmeye devam edeceğinin tahmin edildiğine işaret eden Kozack, o tarihten bu yana enflasyonda beklenenden daha büyük bir kalıcılık gördüklerini ve bunun yeni büyüme ve enflasyon tahminleri belirlenirken dikkate alınacağını aktardı.

Kozack, merkez bankası ve politika yapıcıların enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde sabitlenmesini sağlamaları için çevik ve proaktif para politikasına ihtiyaç duyacağına işaret ederek, nisanda yayımlanacak WEO'da bu konuların ele alınacağını kaydetti.

Geçen haftalarda ticaret cephesinde birçok yeni gelişme yaşandığını ifade eden Kozack, ABD'de dün otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergileri açıklandığını, 2 Nisan'da da yeni tarife duyuruları yapılacağını anımsattı.

Kozack, tüm bu duyuruların etkilerini değerlendirme sürecinde olduklarını belirterek, "Gümrük tarifelerinin devam etmesi halinde, Meksika ve Kanada üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratabileceğini belirtmiştik. Diğer bölgeler ve ülke grupları için de bu analizi yapma sürecindeyiz." diye konuştu.

"ABD ekonomisinin performansı dikkat çekici ölçüde güçlü"

Son WEO raporunda, ABD ekonomisinin performansının dikkat çekici ölçüde güçlü olduğunun değerlendirildiğini vurgulayan Kozack, ülkede faaliyet ve istihdamın beklentileri aştığını, dezenflasyon sürecinin korkulandan daha az maliyetli olduğunu söyledi.

Kozack, "O zamandan bu yana birçok gelişme yaşandı. Büyük politika değişiklikleri açıklandı ve gelen veriler ekonomik faaliyette 2024'teki çok güçlü hızdan yavaşlama sinyali veriyor. Tüm bunlara rağmen, resesyon temel varsayımımızın bir parçası değil." dedi.

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