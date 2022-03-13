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Ekonomi

THY ile AnadoluJet, yarın Berlin ve Düsseldorf'a bazı uçuşlarını iptal etti

Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente yarın yapmayı planladığı seferlerden bazıları iptal edildi.

Kenan Irtak   | 13.03.2022
THY ile AnadoluJet, yarın Berlin ve Düsseldorf'a bazı uçuşlarını iptal etti

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.

Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.

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