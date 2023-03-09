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Ekonomi

THY, IATA'nın Havayolu Perakende Konsorsiyumuna dahil oldu

Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) öncülük ettiği ve sektöre yön veren havayollarının dahil olduğu IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumunun (Airline Retailing Consortium) üyesi oldu.

Kenan Irtak  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
THY, IATA'nın Havayolu Perakende Konsorsiyumuna dahil oldu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcuların havacılık sektöründeki dijital deneyimini temelden değiştirecek yeni faaliyetleri gerçekleştirmek için bir süre önce kurulan IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu, geleceğin dijital seyahat deneyimini mümkün kılacak önemli girişimleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Konsorsiyum, yolculara Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (General Data Protection Regulation-GDPR) uygun tasarlanmış, seyahat amaçlarına göre kişiselleştirilmiş havayolu ve havayolu dışı tüm ürün ve hizmetlerin tekil bir kayıt üzerinden takip edilebilir olmasını amaçlıyor. Konsorsiyum, ortak çalışma gruplarıyla olgunlaştırılmış, uygun altyapı ve süreçleri oluşturarak bu hedeflere ulaşmayı planlıyor.

"Bu işbirliğiyle başarımıza farklı bir yön katacağımıza eminiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının konsorsiyuma üye olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak seyahat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla işbirliğini artırma ve yolcularımıza daha iyi hizmet sunabilme hedefiyle dijital dönüşüm ana odağında çalışmalarımıza devam ediyoruz. IATA'nın Havayolu Perakende Konsorsiyumuna katılımımızla her zaman olduğu gibi havacılığa yön veren bir rol üstlenmeye ve geleceğin vizyonunu sunmaya devam edeceğiz. Bu işbirliğiyle başarımıza farklı bir yön katacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.

THY yolcularına geleceğin dijital deneyimini sunuyor

THY, yolculara daha bütünsel ve kişiselleştirilmiş hizmet vermeyi hedefleyen Teklif ve Sipariş Yönetimi (Order&Offer Management) modeliyle, misafirlerine değişen yolcu ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına göre kişiselleştirilmiş teklifleri doğru zamanda ve doğru satış kanallarından verebilecek.

Söz konusu tekliflerin içeriği, dinamik kampanyalar ve ek hizmetlerin de dahil edildiği paketlenmiş hizmet kombinasyonlarından oluşacak. Böylece THY, misafirlerine ihtiyaçlarına yönelik daha nitelikli ürünler önerilebileceği gibi yolcularına uçtan uca geliştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmuş olacak.

THY, uzun vadeli yatırımları destekleyecek sistem altyapılarını geliştirme yolunda IATA Havayolu Perakende Konsorsiyumu üyeliği haricinde halihazırda özellikle sektörün dönüşüm standartlarının ve havacılık endüstrisi verilerinin takip edildiği IATA Digital Transformation Advisory Council'de de yer alıyor.

Bayrak taşıyıcı, IATA'nın inisiyatifi eşliğinde havacılık sektörünün gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli havayollarıyla fikir alışverişinde ve ortak çözümler içerisinde yer alarak ciddi katma değer oluşturmayı hedefliyor.

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