Dolar
18.95
Euro
20.01
Altın
1,818.25
ETH/USDT
1,532.80
BTC/USDT
21,670.00
BIST 100
5,479.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Kadın kooperatiflerine geçen yıl 13,7 milyon lira hibe sağlandı

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl, çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 54 ilden 141 kooperatifin 144 projesine, 13 milyon 669 bin 98 lira hibe desteği verdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kadın kooperatiflerine geçen yıl 13,7 milyon lira hibe sağlandı

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığınca kadın kooperatiflerin desteklenmesine yönelik adımlar atılırken kadın ihracatçılara yönelik de bazı projeler yürütülüyor.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES yürütülüyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu, 2022 yılında KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 54 ilden 141 kooperatifin 144 projesine, 13 milyon 669 bin 98 lira hibe desteği verildi.

Kadın kooperatiflerine eğitim

Bakanlıkça, kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler de düzenleniyor. Bu programlar, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kadın girişimcilerden gelen talepler doğrultusunda organize ediliyor.

Söz konusu eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden 2022 yılında çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere Ankara, İstanbul (Tuzla), Afyon, Uşak, Kütahya, Karabük, Ankara (Polatlı), Bolu, Düzce, Bilecik, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Aksaray, Konya, Karaman, Kırşehir, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Zonguldak, Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Niğde, Hatay, Yalova, Mersin, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'den yaklaşık 1429 katılımcı yararlandı.

Kadın ihracatçılar için projeler

Bakanlık, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin yurt dışı pazarlara dahil edilmelerine destek olmak amacıyla Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı, Türkiye Kadın ve Genç Girişimci Online-Fiziki Network Programı, W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Platformu, Melek Yatırımcı Ağı Projeleri gibi projeler de geliştirdi.

Kadın girişimcilerin ihracat süreçlerine dahil olmaları için ihtiyaç duydukları bağlantıların oluşturulması ve ihracata yönelik bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu projeler kapsamındaki çalışmalar geçen yıl da devam etti. Bu kapsamda, "W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu" e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kadın girişimcilerin kullanımına sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
Hatay'da, depremde ikiye bölünen zeytinliğin bulunduğu bölge için kritik uyarı
GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilerin ücretleri iade edilecek
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartmanın yıkımına başlandı

Benzer haberler

Kadın kooperatiflerine geçen yıl 13,7 milyon lira hibe sağlandı

Kadın kooperatiflerine geçen yıl 13,7 milyon lira hibe sağlandı

Kadın sağlıkçılar, depremin ilk gününden beri yaralılara şifa olmayı sürdürüyor

Gaziantep'te kadın subay ve astsubaylar depremzede kadınların günlerini kutladı

Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla sürdürüyor

Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla sürdürüyor
Çadırların yükünü kadınlar çekiyor

Çadırların yükünü kadınlar çekiyor
Depremzede kadın otobüs şoförü artık Kastamonu kadın hentbol takımını taşıyacak

Depremzede kadın otobüs şoförü artık Kastamonu kadın hentbol takımını taşıyacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet