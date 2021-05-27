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Ekonomi

THY günlük 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları günlük 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürürken, Pegasus Hava Yolları, 270 uçuşla 8. sırada yer aldı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.05.2021
THY günlük 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), dün düzenlenen 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY dün günlük 729 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu unvanını korudu.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 467 uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 386 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 368 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 349 uçuşla Wideroe, 6. sırasında 331 KLM Royal Airline, 7. sırasında 293 uçuşla DHL Express havayolları yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise günlük 270 uçuşla listenin 8. sırasında bulunuyor.

Raporda, THY'nin, tam kapanmanın bitmesiyle beraber son iki haftada gerçekleştirdiği sefer sayısını yüzde 51, Pegasus Hava Yollarının ise yüzde 203 oranında arttırdığı kaydedildi.








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