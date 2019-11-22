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Ekonomi

THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

Türk Hava Yolları, 2 Haziran 2020'den itibaren Cenevre-Antalya arasında haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirecek.

Bayram Altuğ   | 22.11.2019
THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

Cenevre

Türk Hava Yolları (THY), Türk turizmine katkı sağlamak adına İsviçre’nin Cenevre şehrinden Antalya’ya direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi unvanına sahip THY'nin Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran 2020 itibariyle, Cenevre Havaalanı ve Antalya Havaalanı arasında salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu uçuşların yurt dışında yaşayan gurbetçilere memleket ziyaretlerinde de kolaylıklar sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, karşılıklı düzenlenecek seferler ile THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimini yaşayacak olan yolcuların 30 kiloya kadar olan bagajlarını ücretsiz taşıyabilecekleri ifade edildi.

İki şehir arasında gerçekleştirilecek seferlerin ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.



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