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Ekonomi

THY, BAE uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz   | 15.11.2022
THY, BAE uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

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