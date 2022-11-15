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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Katılım Finans Mevzuat Toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Katılım Finans Mevzuat Toplantısı gerçekleştirildi.

Harun Kutbe   | 15.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Katılım Finans Mevzuat Toplantısı düzenlendi Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, temelde, katılım finans sisteminin kurumsal bir yapıya kavuşturularak sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi, katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin ve sundukları hizmetlerin katılım finans esaslarına uyumunun temin edilmesi ve katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hazırlanan taslak detaylı olarak değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Servet Bayındır, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Hasan Özçelik, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Osman Çelik, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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