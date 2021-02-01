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Ekonomi

THY Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 01.02.2021
THY Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul

EUROCONTROL, 25-31 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı. Buna göre THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Pegasus Havayolları ise günlük 265 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

Raporda, 4 haftalık verilerin 2019 yılına oranla yüzde 65 oranında düşüş gösterdiği belirtildi.




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