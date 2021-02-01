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Ekonomi

Ryanair'in 1 milyar doların üzerinde zarar etmesi bekleniyor

Ryanair'ın 2020'nin ekim, kasım ve aralık aylarında uçuşları yüzde 78 azaldı.

Gökhan Kurtaran   | 01.02.2021
Ryanair'in 1 milyar doların üzerinde zarar etmesi bekleniyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Londra

Merkezi İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan hava yolu şirketi Ryanair'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020 mali yılında 1 milyar doların üzerinde zarar etmesinin beklendiği bildirildi.

Ryanair'den yapılan açıklamada, 2020'nin ekim, kasım ve aralık aylarında şirketin uçuşlarının yüzde 78 azaldığı belirtildi.

Açıklamada, Ryanair'in, Nisan 2020'de başlayıp Mart 2021'de sona erecek 2020 mali yılında 850 milyon avro (1,03 milyar dolar) ila 950 milyon avro arasında zarar etmesinin beklendiği kaydedildi.

Son dönemde hükümetlerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarını artırdığı hatırlatılan açıklamada, Nisan 2020-Mart 2021 arasındaki mali yılın, şirketin son 35 yıllık tarihindeki en zor yıl olmasının beklendiği bildirildi.

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