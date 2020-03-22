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Ekonomi

THY 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

THY, Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 22.03.2020
THY 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. 'Bu da geçer yahu' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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