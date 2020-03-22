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Ekonomi, Koronavirüs

Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden Kovid-19 sürecinde kira alınmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kira bedeli alınmayacağını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 22.03.2020
Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden Kovid-19 sürecinde kira alınmayacak Para ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kararlaştırılan bir uygulamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacağını belirten Kurum, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacağını duyurdu.

Valiliklere genelge gönderildi

Düzenleme ile ilgili genelge Bakanlık tarafından 81 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine Bakan Kurum imzasıyla gönderildi. 

Genelgede, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahmini kira bedelinin; idare yetkililerinden alınacak personel sayısı, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi bilgiler de göz önünde tutularak idarece tespit edildiği hatırlatıldı. 

İlgili yönetmelikte sel, deprem, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olaylar dışında kiracının sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamayacağının hükme bağlandığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Buna göre, kiracıları tarafından talep edilmesi halinde, yönetmeliğin 67 ve 70'nci maddelerine göre idaremizce kiraya verilen büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı gibi tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kullanılan yerler ile İçişleri Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla faaliyet göstermemesine karar verilen yerlere ait kira bedellerinin, faaliyet göstermediği süreye isabet eden kısımlarının kira bedelinden indirilmesi, iade edilmesi veya mahsup yapılması; tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kullanılan yerlerden faaliyetine devam edenlerde personel sayısı ve faaliyet sürelerindeki değişiklikler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi suretiyle gerekli indirim, iade ve mahsubun yapılması uygun görülmüştür." 

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