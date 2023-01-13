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Ekonomi

Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 13.01.2023
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü

New York

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yaptı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu.

Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.

Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta Çin'de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.

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