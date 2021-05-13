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Ekonomi

Tesla, çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Dilara Zengin   | 13.05.2021
Tesla, çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı

Washington

Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.

Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.

Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.

Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 8 Şubat'ta 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Şirket, yakın gelecekte ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlayacağını bildirmişti.

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