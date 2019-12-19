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Ekonomi

TESK'ten esnafa 'sigarada paket değişikliği' uyarısı

ESK Genel Başkanı Palandöken "5 Ocak 2020 itibarıyla sigaralar sadece yeni standart paketleriyle satılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Esnafımız öncelikli olarak ellerindeki eski paketli sigaraların satışını yapmalı" dedi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 19.12.2019
TESK'ten esnafa 'sigarada paket değişikliği' uyarısı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve tütün mamullerinde başlayan düz ve standart paket uygulamasına ilişkin uyarıda bulundu. 

5 Aralık'tan itibaren bu mamullerde "siyah paket"li düz ve standart uygulamanın başladığını hatırlatan Palandöken, eski paketli sigaraların 5 Ocak 2020'ye kadar satılabileceğini bildirdi.

Palandöken, yeni düzenlemeyle sigara paketleri üzerinde marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi ve konumunun standart hale getirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarıyla sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Büfe, bakkal, bayi esnafımız öncelikli olarak ellerinde bulunan eski paketli sigaraların satışını yapmalı."

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