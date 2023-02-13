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Ekonomi

Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.02.2023
Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

İstanbul

BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

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